Liguria: De Micheli, entro 28 luglio fine disagi su autostrade e ritorno normalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 lug - "Entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilita'". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli in Senato, rispondendo in Aula alle domande dei senatori nel question time. "Confermo - ha proseguito De Micheli - che si sono verificati disagi molto gravi per l'utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete stradale ligure. Ritengo pero' che non possa mettersi in discussione che la sicurezza delle infrastrutture, considerata la grave situazione delle gallerie in Liguria, costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l'effettivita' del diritto alla mobilita'". La ministra ha fatto capire che parte dei disagi e' stata dovuta alla interpretazione delle direttive del Mit da parte di Aspi. "E' stato immediatamente segnalato e piu' volte ribadito ad Aspi, anche in forma scritta - ha sottolineato la ministra - che il contenuto del programma ispettivo presentato doveva ritenersi integrativo e non gia' sostitutivo delle attivita' che lo stesso era tenuto ad espletare".

