Leonardo: vicina a presentare a Ue progetto Bromo per ok a jv con Airbus-Thales (Ft)

I ceo Mariani e Faury: "Europa unisca forze, serve scala" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - Leonardo, Airbus e Thales sono vicine a presentare a Bruxelles la richiesta formale di autorizzazione del progetto Bromo per l'alleanza industriale nel settore dei satelliti e i vertici operativi sono in pressing con l'Ue per ottenere un via libera che creerebbe un polo ritenuto essenziale per competere con SpaceX di Elon Musk. Lo sottolinea Financial Times sottolineando come sia il ceo di Leonardo, Lorenzo Mariani, sia quello di Airbus, Guillaume Faury, abbiano negli ultimi giorni rilasciato dichiarazioni per spiegare il senso strategico del progetto. "Le loro dichiarazioni giungono in un momento in cui le societa' sono prossime a presentare una richiesta formale alle autorita' europee garanti della concorrenza - scrivere Ft - La Commissione europea, l'autorita' antitrust dell'Unione, ha recentemente pubblicato nuove linee guida sulle concentrazioni che possono porre maggiore enfasi sui vantaggi derivanti dalle dimensioni delle imprese per competere in un mercato globale. La fusione nel settore spaziale e' vista a Bruxelles come uno dei primi casi di prova per la nuova politica in materia di concentrazioni". La pronuncia di Bruxelles non e' attesa prima della seconda parte del 2027 e diverse critiche si sono gia' sollevate da parte di operatori del settore spaziale come la tedesca Ohb e la spagnola Indra Space per il timore che l'asse Leonardo-Airbus-Thales riduca lo spazio di competizione sul mercato.

'Sono ottimista sull'esito perche' credo che tutti sappiano che si tratta di un passo fondamentale per la presenza e l'importanza dell'Europa nello spazio - ha affermato Mariani - Lo spazio e' un settore in crescita, che si evolve molto rapidamente. Abbiamo assistito a sviluppi interessanti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il minimo che l'Europa possa fare e' davvero unire le forze". Senza un consolidamento, l'Europa rischia di finire "dalla Champions League alle serie inferiori" ha detto Faury usando una metafora sportiva: "Abbiamo le competenze, abbiamo le capacita', abbiamo le tecnologie, ma ci manca la scala".

fon.

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