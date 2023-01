Leonardo: Profumo, positivi su 2023, in ripresa componente civile

'Riparte domanda nuovi velivoli' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - Le prospettive sul 2023? 'Nel nostro settore positivamente, perche' nel mondo della difesa e sicurezza stanno crescendo gli investimenti in tutto il mondo e, quindi, e' un settore che sta crescendo in misura significativa'. Cosi' l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine di un convegno sulla filiera dell'aerospazio in Lombardia, a chi gli chiedeva come vede il 2023. 'Per noi - aggiunge - si sta riprendendo la componente civile: noi produciamo fusoliere per Boeing, Airbus e Atr, i passeggeri stanno di nuovo crescendo, per cui riparte la domanda di nuovi velivoli, di produzione di fusoliere, piani di coda e ali'.

Quanto al settore strategico dei lanciatori, 'abbiamo Avio, un'entita' privata sul mercato. Noi come Leonardo possediamo il 30% di Avio, non possiamo essere gli azionisti operativi per una serie di accordi che esistono, pero' e' un settore certamente importante. Il problema dell'accesso allo spazio - sottolinea - e' un tema a livello europeo significativo, e' un tema sul quale nel futuro penso dovranno esserci delle voci'.

