Leonardo: nominato nuovo cda con Macri' presidente, lista Mef votata da 51%
A neopresidente 99% consensi. Presente circa 66% capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio e Francesco Macri' come nuovo presidente. Era presente, a quanto si apprende, il 66,4% del capitale sociale.
La lista di maggioranza presentata dal ministero dell'Economia e delle Finanze (titolare del 30,2%), che contiene anche l'amministratore delegato in pectore Lorenzo Mariani, e' stata votata da poco meno del 51% del capitale presente. Quasi totale invece, 99,5%, il consenso ottenuto dal candidato alla presidenza Francesco Macri'.
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(RADIOCOR) 07-05-26 13:29:09 (0464) 3 NNNN
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