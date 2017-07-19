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            Leonardo: nominato nuovo cda con Macri' presidente, lista Mef votata da 51%

            A neopresidente 99% consensi. Presente circa 66% capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio e Francesco Macri' come nuovo presidente. Era presente, a quanto si apprende, il 66,4% del capitale sociale.

            La lista di maggioranza presentata dal ministero dell'Economia e delle Finanze (titolare del 30,2%), che contiene anche l'amministratore delegato in pectore Lorenzo Mariani, e' stata votata da poco meno del 51% del capitale presente. Quasi totale invece, 99,5%, il consenso ottenuto dal candidato alla presidenza Francesco Macri'.

            Fon.

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            (RADIOCOR) 07-05-26 13:29:09 (0464) 3 NNNN

              
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            Leonardo 55,93 -0,05 14.22.03 55,35 56,70 56,70


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