Leonardo: cambia il jet delle Frecce Tricolori, dopo 40 anni arriva l'M-346

L'addestratore scelto dall'Aeronautica presentato a Istrana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Il jet M-346 di Leonardo sara' il futuro velivolo delle Frecce Tricolori italiane prendendo il posto del modello MB-339 dopo oltre 40 anni: l'addestratore avanzato, che e' stato presentato a Istrana (Treviso) in occasione del rientro delle Frecce dal loro tour americano, e' stato scelto dall'Aeronautica militare per la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Lo annuncia una nota del gruppo aerospaziale. L'M-346 e' un aereo a getto transonico bimotore e biposto e ha all'attivo oltre 125.000 ore di volo, 126 esemplari venduti a livello globale ed il recente successo quale spina dorsale dell'International Flight Training School di Decimomannu in Sardegna, la scuola di eccellenza per la formazione di piloti militari nazionali ed internazionali, nata dalla collaborazione tra Leonardo e l'Aeronautica Militare Italiana.

L'Aermacchi MB-339 era stato adottato nel 1982. La versione PAN dell'M-346 sara' realizzata da Leonardo sulla base dei requisiti specifici espressi dall'Aeronautica Militare.

"L'annuncio di oggi - spiega il condirettore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani - e' un'ulteriore conferma della solida collaborazione tra Leonardo e Aeronautica Militare al fine di rispondere nel modo piu' efficace possibile all'evoluzione delle esigenze operative della Forza Armata.

Allo stesso tempo rafforza ancora di piu' l'immagine dell'M-346 quale punto di riferimento tra i velivoli da addestramento avanzato a livello internazionale. Dopo i successi gia' ottenuti riteniamo che possa cogliere molte altre opportunita' in Europa in risposta ai nuovi requisiti espressi in molti paesi".

