Lazio: Rocca, quest'anno avanzo di 300 milioni, non succedeva da tempo

'Avevamo ereditato un debito da 23 miliardi di euro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Vedere la crescita economica in Regione per me e' una grande soddisfazione e vedere atterrare i risultati del Piano industriale del Lazio dopo questo primo anno di lavoro e' importante', considerando che 'abbiamo ereditato un debito di 23 miliardi di euro. Posso dire che quest'anno avremo un avanzo di 300 milioni di euro, cosa che non avveniva da non so quando'. Lo ha detto Francesco Rocca, governatore del Lazio, nel corso dell'aggiornamento del Piano industriale della regione, oggi a Roma.

Parlando del 'tema delle Competenze', tra quelli individuati come chiave per il futuro del Lazio, 'sto per varare un piano, grazie al Fondo sociale europeo e con il coinvolgimento dei Lincei e delle nostre Universita', per attirare i giovani, premiando le scuole migliori con un'esperienza di dieci giorni all'Universita' di Berkley'.

vec.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-07-26 17:03:35 (0563)PA 3 NNNN