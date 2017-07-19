Lazio: Piano industriale aggiornato, focus da Territori a Competenze

Passando per le Risorse per lo sviluppo e l'Attrattivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Nel Piano industriale del Lazio aggiornato, a cura della Regione e Unindustria, vengono individuate alcune priorita' su cui concentrare gli sforzi nei prossimi 12 mesi, distribuite su quattro ambiti di azione.

Dal punto di vista dei Territori, si puntera' sugli Stati Generali della Logistica 2026, per consolidare l'ambito come motore competitivo puntando su digitalizzazione e governance condivisa, e l'avvio operativo del Consorzio industriale, per definire piano delle attivita', investimenti e allargamento del perimetro alle aree industriali.

Nell'ambito dell'Attrattivita' e' inserita un'Agenda regionale delle semplificazioni, con la piena operativita' della Zona Logistica Semplificata e una nuova fase del piano Invest in Lazio. Sulle Risorse per lo sviluppo e' previsto il rifinanziamento e potenziamento degli strumenti a supporto della solidita' finanziaria delle imprese, dai basket bond alla patrimonializzazione, in vista anche dell'impostazione della nuova programmazione europea 2028-2034.

Infine, per le Competenze e' segnalata l'urgenza di investire su reskilling e upskilling per tutelare il capitale umano del Lazio, il ruolo sempre piu' decisivo dell'AI in tutti i settori, e una nuova strategia per il Rome Technopole, con l'obiettivo di rendere operativo al Tecnopolo Tiburtino il polo di supercalcolo Hpc della rete Cineca.

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