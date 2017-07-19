Lazio: Piano industriale aggiornato, focus da Territori a Competenze -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Restano fermi alcuni tracciati di medio-lungo periodo necessari a sostenere la crescita, come il potenziamento delle infrastrutture regionali: a Roma l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, nel resto del Lazio vanno avviati i progetti della Roma Latina e della Cisterna-Valmontone, completate la Orte-Civitavecchia e il raddoppio della Salaria. Di primaria importanza, nel basso Lazio, anche il progetto dell'Alta velocita' a Ferentino e il rinforzo dei collegamenti stradali trasversali tra le province, come la pedemontana di Formia.
Attenzione, infine, ai temi strategici territoriali: dal phase out di Civitavecchia al futuro dell'automotive nel cassinate.
vec.
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(RADIOCOR) 08-07-26 15:47:06 (0493)PA 3 NNNN
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