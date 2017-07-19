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            Lazio: Piano industriale aggiornato, focus da Territori a Competenze -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Restano fermi alcuni tracciati di medio-lungo periodo necessari a sostenere la crescita, come il potenziamento delle infrastrutture regionali: a Roma l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, nel resto del Lazio vanno avviati i progetti della Roma Latina e della Cisterna-Valmontone, completate la Orte-Civitavecchia e il raddoppio della Salaria. Di primaria importanza, nel basso Lazio, anche il progetto dell'Alta velocita' a Ferentino e il rinforzo dei collegamenti stradali trasversali tra le province, come la pedemontana di Formia.

            Attenzione, infine, ai temi strategici territoriali: dal phase out di Civitavecchia al futuro dell'automotive nel cassinate.

            vec.

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            (RADIOCOR) 08-07-26 15:47:06 (0493)PA 3 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,655 +0,61 16.23.53 1,60 1,68 1,64


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