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            Lazio: aggiornato Piano industriale, risultati 2025 incoraggianti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - L'economia del Lazio si distingue per i risultati incoraggianti, sopra la media nazionale: dopo il +1,2% del 2024 (a fronte del +0,7% dell'Italia), anche le stime per il 2025 si attestano su indici positivi con alcune rilevazioni, come quelle di Svimez, che indicano il Lazio come prima regione per tasso di crescita con un +2% su base annua. E' quanto ricordato nel corso della presentazione dell'aggiornamento del Piano industriale del Lazio, a cura della Regione e Unindustria, oggi a Roma.

            Il 2025 e' stato caratterizzato da una crescita della propensione agli investimenti, e un'altra importante performance nelle esportazioni con un +9,7 per cento.

            Incoraggianti i segnali sul fronte della crescita dimensionale delle imprese, uno dei grandi obiettivi su cui si intende insistere insieme all'innovazione e l'aumento degli occupati a piu' alta specializzazione.

            Diverse sono le leve mosse in questo anno dalla Regione Lazio nel novero degli 'attivatori': dall'istituzione della Zona logistica semplificata alla presentazione della nuova legge sul Consorzio industriale del Lazio, dalle misure per il sostegno agli investimenti alle tecnologie critiche e al venture capital (con circa 500 milioni di euro di risorse impegnate e in parte impiegate) fino all'avvio delle iniziative della delibera Invest in Lazio per un programma di retention delle multinazionali e attrazione di progetti di grandi imprese.

            vec.

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            (RADIOCOR) 08-07-26 15:41:41 (0484)PA 3 NNNN

              
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