Italia: manifatturiero debole a maggio, indice Pmi cala a 49,2 punti -2

In uscita da fase contrazione, cauto ottimismo su futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 giu - 'A maggio, il settore manifatturiero italiano ha mostrato ulteriori segnali di stabilizzazione, con l'indice Pmi principale che si e' mantenuto appena al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50.0. Malgrado in marginale calo rispetto ad aprile, i dati raccolti mostrano un settore che sta cautamente uscendo da una prolungata fase di contrazione - e' l'analisi di Nils Mueller, junior economist di Hamburg Commercial Bank - La produzione in particolare e' aumentata per la prima volta da oltre un anno, grazie all'acquisizione di nuovi clienti e ai timidi segnali di ripresa della domanda, soprattutto dai mercati di esportazione europei. Il miglioramento della produzione e' in netto contrasto con la continua debolezza dei nuovi ordini, che sono diminuiti per il quattordicesimo mese consecutivo. Il ritmo di contrazione e' stato tuttavia il piu' contenuto da oltre un anno, lasciando intravedere un potenziale cambio di tendenza. Gli ordini esteri, infatti, hanno registrato la prima espansione in oltre due anni, sostenuti da una piu' forte domanda europea. La domanda interna rimane pero' debole, con i dati raccolti che indicano la debolezza di settori chiave come quello automobilistico ed elettronico, che mantengono sotto pressione gli ordini complessivi".

"Anche se modestamente, l'occupazione ha continuato a diminuire, riflettendo sia le dimissioni volontarie che la cautela nelle decisioni di assunzione in un contesto di persistente incertezza" osserva l'economista secondo cui "guardando avanti, le prospettive del settore sono cautamente ottimistiche": "Piu' della meta' delle aziende intervistate prevede un aumento della produzione nel corso dei prossimi dodici mesi, una tendenza che potrebbe essere sostenuta da un euro piu' forte, dal calo dei prezzi dell'energia e da un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Bce. Le tensioni commerciali rimangono tuttavia un rischio fondamentale. La visita del primo ministro Meloni a Washington a meta' maggio non ha prodotto alcuno sgravio tariffario immediato, lasciando gli esportatori italiani esposti all'incertezza. Per il momento il settore sembra aver ritrovato la sua strada, ma il percorso verso una ripresa sostenuta rimane difficile.'.

fon

(RADIOCOR) 02-06-25 10:23:28 (0217) 3 NNNN