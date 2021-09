Italia: Brunetta, sta tornando Paese interessante per investire

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 set - 'In questo momento l'Italia sta tornado un Parse interessante in cui investire. Sta tornando simpatica, un Paese in cui e' profittevole investire'. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Ci si puo' mettere dentro Wembley, Wimbledon, Olimpiadi. Si tratta di credibilita' e reputazione che sono asset invisibili fondamentali per economia. Mario Draghi ce l'ha portati e il resto e' avvenuto in quel periodo in cui si scriveva insieme il Pnrr e ora lo stiamo realizzando', ha aggiunto Brunetta.

Fla-Ars

(RADIOCOR) 05-09-21 12:59:13 (0088) 3 NNNN