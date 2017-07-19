IonQ: Angelilli, Urso ha confermato notizia di possibile investimento a Roma

'Pronti a lavorare insieme' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Sul possibile investimento a Roma dell'azienda americana IonQ, attiva nel campo della meccanica quantistica, 'il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha confermato e condiviso con noi la notizia. Siamo pronti a lavorare insieme, anche perche' questi investimenti richiedono un supporto amministrativo importante e noi lo garantiamo'. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, rispondendo ai giornalisti nel corso della presentazione dell'aggiornamento del Piano industriale del Lazio, oggi a Roma.

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