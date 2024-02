Intesa Sp: Gros-Pietro, d'accordo con Panetta, fatti accantonamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Genova, 10 feb - 'Io sono perfettamente d'accordo che le provviste si devono fare quando il raccolto e' buono. Quest'anno il raccolto e' stato buono, noi abbiamo accantonato tantissimo a fronte dei crediti che potrebbero provocare qualche problema visto il livello dei tassi'. Cosi' il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, commenta l'avvertimento del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, su un possibile peggioramento della qualita' del credito. 'Per fortuna abbiamo capito da quanto detto dal governatore che le prospettive sono di riduzione della problematica', ha aggiunto a margine del 30esimo congresso Assiom Forex.

'Comunque noi abbiamo tantissimi accantonamenti - ha aggiunto -. Abbiamo accantonato a riserva utilizzando anche il provvedimento sugli extraprofitti e quindi avendo fatto anche gli investimenti in persone e tecnologie ci sentiamo molto pronti a non solo cogliere le opportunita' che ci sono, ma anche a contribuire all'evoluzione'. 'Gli operatori del sistema finanziario devono essere in grado di canalizzare, proteggere e remunerare i risparmi dei privati - ha concluso -, ma in direzione di investimenti che siano funzionali a quell'evoluzione che l'Europa e il mondo devono avere per far fronte alle minacce dei cambiamenti climatici, oltre che al cambiamento geopolitico che se non affrontato adeguatamente potrebbe indebolire la posizione dell'Europa rispetto al resto del mondo'.

