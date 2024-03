Intesa: Muraro (Cariparo), plauso a gestione, noi contenti e orgogliosi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - La Fondazione Cariparo e' 'molto contenta' del rapporto con la banca conferitaria, Intesa Sanpaolo, 'sia sul profilo tecnico che sul profilo etico'. E su quello economico? 'Be', quello lo davo per scontato'. Il presidente dell'ente veneto, Gilberto Muraro, in un colloquio con Radiocor esprime 'un plauso alla gestione' di Intesa per 'come si e' fin qui manifestata, con molta correttezza, molta sensibilita' sociale, all'ambiente, alla corretta governane'. 'Sia sul profilo tecnico che sul profilo etico noi siamo molto contenti di questa partnership', ha rimarcato. Muraro e' anche ex Rettore dell'Universita' di Padova, che nei giorni scorsi ha conferito la laurea magistrale ad honorem in Economics and Finance proprio all'a.d. di Intesa, Carlo Messina. 'Credo sia stata ampiamente meritata per la capacita' di gestire una macchina poderosa e per la capacita' di mettere dentro a questa macchina poderosa fatta per profitto anche un'attenzione agli aspetti di social responsibility molto commendevoli che ci rendono orgogliosi di farne parte', ha aggiunto. Nessun commento, infine, sul futuro dei vertici della banca, in scadenza nel 2025. 'Siamo legati alla riservatezza', anche perche' 'in queste cose contano i fatti piu' che le parole'. 'Noi siamo azionisti ma non entriamo nella gestione', ha concluso.

Ppa-

(RADIOCOR) 18-03-24 18:20:59 (0576) 3 NNNN