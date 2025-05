Industria: Orsini, se Europa non cambia passo rischia di essere stritolata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - Il titolo del Festival dell'Economia di Trento, "Rischi e scelte fatali.

L'Europa al bivio", "e' quanto mai azzeccato. Io sono un europeista convinto, ma l'Europa deve cambiare perche' se non cambia passo, in un momento in cui ci si trova in un conflitto economico, l'Europa rischia di essere stritolata".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato in chiusura del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "In un contesto in cui tutti si muovono rapidamente, dobbiamo cambiare piu' passo, essere piu' rapidi nel prendere decisioni. L'ultima Commissione ha preso atto degli errori fatti in passato, in particolare il non mettere al centro l'industia, cosa che crea una forte difficolta' competitiva", ha detto Orsini, spiegando che "se non si cambia passo si rischia di perdere imprese centrali per il Paese".

