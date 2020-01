Industria: Boccia, dati produzione negativi, previsioni non fanno ben sperare

Serve grande tavolo per politica economica anticiclica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - La produzione industriale 'resta negativa ed e' il motivo per cui dobbiamo reagire. Resta negativa in chiave globale e i dati previsionali non fanno ben sperare'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della conferenza stampa sul protocollo di intesa tra Confindustria e Confimprese, commentando i dati sulla produzione industriale pubblicati dall'Istat. La produzione industriale a novembre 2019 e' salita dello 0,1% congiunturale (indice destagionalizzato) ed e' scesa del 3,7% tendenziale (indice grezzo). L'indice corretto per gli effetti di calendario in termini tendenziali segna un calo dello 0,6% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018), per il nono mese consecutivo. Negli 11 mesi il calo medio registrato dall'indice grezzo e' dell'1,4%. 'Ricordiamo che siamo un Paese ad alta vocazione all'export e da questo dobbiamo ripartire', ha sottolineato Boccia, ricordando che 'una cosa importante che stiamo chiedendo da tempo e' lavorare a un grande piano infrastrutturale per il Paese che abbia due elementi di attenzione: uno e' il nodo risorse e l'altro e' la questione temporale'. In particolare, ha concluso Boccia, 'su questo dovremmo aprire un grande tavolo di convergenza Paese perche' sarebbe anche una grande operazione della cosiddetta politica economica anticiclica per attivare cantieri, incrementare l'occupazione, collegare territori e includere persone'.

