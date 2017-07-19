Inditex: utile sale a 3 mld in I sem(+6,8%) con 19,8 mld ricavi (+17,6%)

+9% vendite tra 1 agosto e 7 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Il gruppo spagnolo dell'abbigliamento Inditex ha chiuso il primo semestre a fine luglio con vendite in aumento del 7,6% a 19,8 miliardi di euro e un utile netto di 3 miliardi di euro, in crescita del 6,8%. La marginalita' lorda e' salita al 58,7% (+40 punti base in piu' rispetto allo stesso periodo 2025) mentre l'utile operativo ha raggiunto i 3,8 miliardi (+7,6%).

'Questi risultati eccellenti evidenziano le straordinarie capacita' dei nostri team. In un contesto globale complesso, sono riusciti a garantire ogni giorno ai nostri clienti in tutto il mondo i prodotti e l'esperienza che desiderano.

Ambizione, flessibilita' e innovazione sono fattori distintivi fondamentali che rafforzano il potenziale di crescita di lungo periodo di Inditex' ha commentato Oscar Garcia Maceiras, ceo del gruppo a cui fanno capo i marchi Zara, Bershka e Massimo Dutti.

Le vendite tra l'1 agosto e il 7 settembre sono aumentate del 9% rispetto allo stesso periodo 2025.

Per quanto riguarda l'outlook, il gruppo spagnolo si aspetta che la marginalita' lorda si mantenga a un livello sostanzialmente stabile nel 2026, pari a una variazione positiva o negativa di 50 punti base rispetto all'anno precedente.

fon.

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