India: firma con Efta accordo di libero scambio da 100mld $

Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - L'India e i quattro membri dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), vale a dire Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, hanno firmato oggi un accordo del valore di 100 miliardi di dollari per promuovere investimenti ed esportazioni nei prossimi 15 anni. "L'accordo di partenariato economico e commerciale segna una pietra miliare storica nella nostra partnership in espansione", ha affermato il ministro del Commercio indiano Piyush Goyal dopo la firma dell'accordo a Nuova Delhi. 'Aprira' la strada alla crescita e alla prosperita' reciproche' stimolando le esportazioni, incoraggiando gli investimenti e creando posti di lavoro, ha aggiunto.

L'accordo e' stato firmato dopo trattative durate 16 anni. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha sottolineato che l'accordo commerciale "simboleggia il nostro impegno comune per un commercio aperto, giusto ed equo", si legge in un comunicato stampa letto durante la cerimonia della firma. Da parte sua, il ministro svizzero dell'economia, Guy Parmelin, ha sottolineato come la firma di questa mattina 'ci consentira' di sfruttare meglio il nostro potenziale economico'. Negli ultimi anni, l'India ha firmato accordi commerciali con l'Australia e gli Emirati Arabi Uniti, mentre sono in corso colloqui con la Gran Bretagna.

