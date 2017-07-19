Illycaffe': Illy, per 2026 speriamo in ripresa, resta ipotesi Ipo ma contesto incerto -INTERVISTA -2

"2025 anno di transizione, abbiamo dovuto aumentare debito" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - "I prezzi della materia prima, proprio a causa dei problemi di cui stiamo parlando, sono arrivati ai massimi storici, perche' il caffe' l'anno scorso ha battuto tutti i record possibili e immaginabili a causa della siccita' nei due Paesi leader, ma soprattutto per un aumento della frequenza e dell'intensita' degli eventi atmosferici che compromettono la produttivita'".

Tutto cio' "fa si' che da 4-5 anni di seguito si era in deficit produttivo e quindi si era cominciato a erodere le scorte. Una situazione che naturalmente comporta un aggiustamento progressivo sotto forma di diminuzione di altri costi a compensare gli aumentati costi della materia prima".

E' stato "uno shock importante e abbiamo dovuto assorbirne gli effetti nel 2025, anno di transizione, anche con un aumento dell'indebitamento dell'azienda" . Ne e' derivata "una diminuzione temporanea della redditivita', ma restiamo pur sempre in zona assolutamente sicura e sostenibile dal punto di vista finanziario. Quest'anno dovrebbe essere l'anno della ripresa, andiamo verso un percorso di normalizzazione".

Il conflitto in Medio Oriente, inoltre, "non fa altro che creare nuovi problemi" tra cui "il tema degli elevatissimi costi della logistica che concorrono a tenere piu' elevato del normale il costo della materia prima".

Tutto cio' incide anche nella definizione della strategia dei mercati da aggredire in futuro. "Basti pensare al calo della domanda che c'e' stata in Medio Oriente a causa della guerra in Iran: era un mercato molto importante e lo e' tutt'ora. La strategia di globalizzazione - si domanda - e' venuta meno perche' se il mondo non e' piu' globale come si fa a perseguire una strategia globale? Adesso si va a vedere cosa fare nei singoli blocchi economici".

Tirando le somme, oltre al ruolo sempre centrale dell'Europa nella strategia, "gli Stati Uniti rimangono un mercato molto importante, cosi' come la Cina. Adesso pero' il problema e' trovare anche il modo di svilupparli con una strategia che non e' piu' globale, ma glocal. Cio' significa che bisogna adattarsi di piu' a quelli che sono i nuovi orientamenti socio-economici degli Stati Uniti, cosi' come i nuovi orientamenti socio-economici cinesi".

Tornando, infine, sull'aumento del prezzo del caffe', che e' derivato da tutto questo contesto, "noi abbiamo fatto aumenti in misura meno che proporzionale rispetto all'aumento dei costi subiti, ma lo abbiamo dovuto- conclude - aumentare per forza".

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