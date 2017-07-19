Illycaffe': Illy, 2026 anno della ripresa, resta ipotesi Ipo ma contesto incerto -INTERVISTA

Quotazione in ordine cose, abbiamo un fondo tra investitori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - L'azienda Illycaffe' e' stata costretta ad alzare i prezzi del caffe', visto il contesto geopolitico ed economico e i prezzi della materia prima "arrivati a massimi storici" ma l'aumento e' stato "in percentuale minore rispetto al mercato". L'azienda, visto il contesto geopolitico ed economico attuale, sta ridefinendo i Paesi dove investire, con l'Europa che resta al centro, Usa e Cina che restano importanti ma con una strategia "glocal", cioe' con un'attenzione particolare alle caratteristiche del mercato locale, anziche' globale visto che la strategia della globalizzazione e' venuta meno. Lo afferma, in un'intervista con Radiocor Andrea Illy, presidente esecutivo del gruppo, in occasione del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Sole 24 Ore e Trentino Marketing. La quotazione in Borsa, "che noi non abbiamo mai pianificata in un momento preciso e' nell'ordine delle cose, non fosse altro perche' abbiamo un fondo (Rhone Capital, ndr) tra i nostri investitori e la prassi e' l'uscita dei fondi e la quotazione, quindi se si fara' o non si fara' lo vedremo in futuro. E' chiaro che in questo momento non c'e' una data e non e' neanche opportuno fare delle ipotesi perche' stiamo vivendo la giornata. Oggi vediamo cosa succede in Iran piuttosto che a Cuba, piuttosto che a Taiwan, piuttosto che in Groenlandia: siamo a livelli di instabilita'". Dopo un 2025 "anno di transizione" il 2026 "dovrebbe essere l'anno della ripresa, della normalizzazione".

Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-05-26 14:00:58 (0420)FOOD 3 NNNN