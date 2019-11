Il Sole 24 Ore: Ebitda positivo per 10,6 mln, +0,5 mln risultato netto nei 9 mesi-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Nei primi nove mesi del 2019, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 143,2 milioni che si confrontano con un valore pari a 150,2 milioni dello stesso periodo del 2018 (-7,0 milioni, pari al -4,7%). La variazione, spiega una nota del gruppo, e' dovuta in particolare alla diminuzione dei ricavi pubblicitari per 3,0 milioni (-5,4%), dei ricavi editoriali di 2,8 milioni(-3,5%) e al calo degli altri ricavi per 1,2 milioni (-8,5%). Il costo del personale, pari a 60,6 milioni, e' in diminuzione di 2,6 milioni (-4,2%) rispetto al pari periodo del 2018, quando era pari a 63,2 milioni. L'organico medio dei dipendenti, pari a 908 unita', registra un decremento di 51 unita'. I primi nove mesi del 2019 confermano la persistenza di condizioni di debolezza del mercato e di generale incertezza nell'economia italiana che influenzano, in particolare, l'andamento della raccolta pubblicitaria, "l'obiettivo del 2019 - si legge nel comunicato - consiste in un recupero della redditivita' anche attraverso iniziative volte a perseguire il contenimento dei costi e una maggiore efficienza operativa, pur garantendo adeguati investimenti commerciali a supporto dei ricavi e in tecnologie abilitanti nuovi modelli operativi e di business, e mantenendo un adeguato equilibrio finanziario". La societa' si attende che le iniziative in atto possano controbilanciare le condizioni di debolezza del mercato e sostenere i ricavi del quarto trimestre. I risultati economici dei primi nove mesi 2019 "sono tali da consentire al management di confermare gli obiettivi di medio-lungo periodo riflessi nel Piano 2019 - 2022".

