Glencore: l'azienda, 'massimo impegno per Waelz e progetto Litio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Portovesme 27 dic - "Portovesme ha ospitato la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro Marina Calderone, la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, l'assessore all'Industria Emanuele Cani e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, all'impianto di Portoscuso e ha fornito ulteriori informazioni sulle circostanze tecniche in rapida evoluzione che hanno portato alla decisione di mettere la linea di zinco in manutenzione il 23 dicembre". A sottolinearlo in una nota e' la Portovesme srl al termine dell'incontro tra i rappresentanti del Governo e della Regione con i sindacati.

"Cio' e' in linea con gli impegni presi in precedenza di prolungare l'operativita' della linea di zinco fino alla prevista visita del MiMIT del 20 dicembre e di adoperarsi per farla funzionare piu' a lungo e, nella migliore delle ipotesi, fino alla fine del 2024".

Quindi la ricostruzione: "Il 5 settembre Portovesme ha annunciato la transizione verso un'attivita' esclusivamente Waelz e ha iniziato a preparare progressivamente la messa in manutenzione della linea di zinco - prosegue la nota -.

Questa decisione si e' basata principalmente su due fattori critici ben noti: un ambiente operativo molto difficile per gli smelter europei, che sono stati drasticamente colpiti dagli alti prezzi dell'energia e dall'aumento della concorrenza asiatica. La decisione e' stata presa dopo oltre due anni di collaborazione con vari settori del governo per individuare soluzioni strutturali agli elevati costi energetici". Quanto al futuro: "Ci concentriamo ora sulla linea di Waelz e sull'esplorazione delle opportunita' di riconvertire parte del sito in un impianto di riciclo di materiali per batterie. Come concordato con il MiMIT, stiamo anche collaborando per approfondire qualsiasi interesse da parte di potenziali investitori - conclude la nota -. La priorita' di Portovesme e' operare in modo sicuro e responsabile e sostenere i dipendenti colpiti dalle operazioni di cura e manutenzione. L'azienda rimane concentrata sulla resilienza e sul futuro delle operazioni, e si augura di poter continuare il dialogo con i suoi principali stakeholder".

Mad

(RADIOCOR) 27-12-24 13:33:58 (0271)PA 3 NNNN