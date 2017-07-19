Giappone: Nakagawa(BoJ), verso rialzo tassi interesse, dazi e AI fattori rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - "Se le sue previsioni sull'attivita' economica e l'andamento dei prezzi si realizzeranno, la banca continuera' ad aumentare il tasso di riferimento e ad adeguare il grado di accomodamento monetario". Lo ha detto Junko Nakagawa, membro del policy board della Banca del Giappone, in un intervento pubblico in cui la manager ha sottolineato che le aspettative di lungo termine relative all'inflazione si stanno moderatamente orientando verso il target del 2%. Allo stesso tempo Nakagawa ha evidenziato i fattori di incertezza che impongono cautela alla BoJ a cominciare dall'impatto dei dazi sull'outlook economico fino ai rischi su eventuali cambiamenti delle aspettative sull'intelligenza artificiale che avrebbero conseguenze sui prezzi degli asset e sull'economia americana in particolare.

'E' probabile" che siano "quasi soddisfatte" le condizioni per un ulteriore passo verso la normalizzazione della politica monetaria da parte della Bank of Japan, ha aggiunto.

Nella sintesi delle opinioni espresse dai banchieri della BoJ nell'ultimo meeting di ottobre, in cui i tassi sono rimasti stabili, e' emerso che l'istituto e' pronto a un rialzo dei tassi.

