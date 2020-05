Giappone: Kuroda, per ora non necessario accentuare politica tassi negativi

Atteso calo prezzi ma no deflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mag - Il Governatore della Boj, Haruhiko Kuroda, non ritiene necessario, per ora, accentuare la politica monetaria di tassi negativi per aiutare le imprese a fronteggiare l'emergenza Covid. Rispetto all'attuale livello di -0,1% c'e' ancora un "sostanziale spazio di manovra" per ulteriori tagli, ha sottolineato Kuroda, ma al momento non serve. La Boj prevede per l'anno fiscale in corso una caduta dei prezzi, che pero' dovrebbe essere temporanea: "Non ci aspettiamo che l'economia del Giappone sia intrappolata nella deflazione".

