Giappone: BoJ alza tassi di 25 pb a 0,75%, massimi da 30 anni

"Moderata ripresa" con meno incertezze su dazi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - La Banca centrale giapponese porta i tassi di interesse ai massimi da 30 anni (quindi dal 1995) alzandoli allo 0,75% dallo 0,50% precedente. Si tratta della prima stretta al costo del denaro da gennaio.

'L'economia giapponese ha registrato una moderata ripresa, nonostante alcune debolezze osservate in alcuni settori' ha osservato la BoJ secondo cui le incertezze sull'economia Usa e sulla sua politica commerciale 'sono diminuite'. La decisione era attesa dal mercato dopo che anche a novembre l'inflazione, al netto dei prodotti freschi, si era attestata ben al di sopra del target del 2% fissato dall'istituto attestandosi al 3%.

In reazione all'annuncio, il rendimento del titolo di Stato decennale benchmark ha superato il 2% per la prima volta in 19 anni, mentre lo yen si e' indebolito nei confronti della moneta Usa portandosi sopra 156 per un dollaro.

