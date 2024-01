Giappone: Banca centrale lascia tassi invariati (RCO)

Prosegue allentamento monetario, reazione rapida a prezzi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - La Banca centrale del Giappone, nella riunione odierna di politica monetaria, ha mantenuto invariati i tassi di interesse. La decisione e' stata assunta con voto unanime. Il tasso di interesse per le operazioni a breve termine resta a -0,1%.

Per quanto riguarda il lungo termine la banca acquistera' l'ammontare necessario di titoli governativi giapponese senza stabilire un limite massimo in modo da mantenere intorno allo 0% il rendimento dei titoli a 10 anni. La banca, si legge nella nota, considerera' il tetto dell'1% di rendimento per i titoli a 10 anni come il riferimento nelle operazioni di mercato e per incoraggiare la formazione di una curva dei rendimenti coerente con le linee guida definite per le operazioni di mercato proseguira' negli acquisti di titoli governativi su larga scala e a fornire risposte rapide per ogni scadenza aumentando ad esempio l'ammontare degli acquisti di bond governativi e realizzando operazioni di acquisto a tasso fisso e operazioni di finanziamento a fronte di collaterali in pool.

A fronte dell'incertezza "estremamente elevata" riguardante l'economia e i mercati finanziari domestici e esteri, la banca "proseguira' con pazienza l'allentamento monetario" rispondendo in modo rapido agli sviluppi dell'attivita' economica e all'andamento dei prezzi cosi' come alle condizioni finanziarie, riporta la nota. In questo modo la BoJ punta a raggiungere il target del 2% di inflazione in modo stabile e sostenibile accompagnato da un incremento dei salari.

