Giappone: a dicembre indice Pmi manifatturiero scende a 48,4 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - Chiude con una nota deludente l'attivita' manifatturiera giapponese a dicembre scorso. L'indice Pmi manifatturiero calcolato da Ihs Markit ha infatti registrato una contrazione da 48,9 di novembre a 48,4. Sono cifre comunque sotto la soglia di 50 punti che indica lo spartiacque tra contrazione ed espansione. Come ha commentato Joe Hayes, economista di IHS Markit, "il settore della manifattura giapponese ha chiuso il 2019 come lo ha iniziato, bloccato in una contrazione con una piccola speranza di un'imminente inversione di tendenza. L'economia - ha aggiunto - ha sopporto il suo peggior momento in tre anni", con uno slancio verso un'inversione di tendenza nel 2020.

