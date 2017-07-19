Germania: scende a -24,7 da -24,2 fiducia consumatori marzo (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - In calo la fiducia dei consumatori in Germania. L'indice, pubblicato da GfK e dall'Istituto di Norimberga sulle ricerche di mercato, e' sceso a -24,7 a marzo da -24,2 di febbraio. Le attese erano per un miglioramento dell'indice. 'Sebbene l'economia sembri in leggera ripresa, i consumatori rimangono scettici', ha affermato Rolf Buerkl, responsabile dell'indice di fiducia dei consumatori presso il Nim. L'indicatore della propensione al risparmio dell'indagine e' nuovamente aumentato, raggiungendo un nuovo massimo dal 2008, poiche' i consumatori hanno citato l'aumento dei prezzi e l'incertezza economica come fattori chiave, ha aggiunto GfK. 'C'e' ancora la tendenza a risparmiare i redditi in aumento piuttosto che spenderli, per motivi di cautela', ha aggiunto Buerkl.

