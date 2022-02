Germania: Nagel (Bundesbank), inflazione ben oltre 4% nel 2022, Bce intervenga

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel stima che nel 2022 in Germania l'inflazione sara' "significativamente superiore al 4%" e invita la Bce a "normalizzare la politica monetaria" se la situazione non migliora "entro marzo". Parlando al quotidiano tedesco Die Zeit Nagel ha affermato che "gli esperti della Bundesbank stimano che l'inflazione nel 2022 sara' significativamente superiore al 4% in media in Germania" e "se la situazione non cambiera' entro marzo - ha aggiunto - mi schierero' a favore della normalizzazione della politica monetaria" della Banca centrale europea. "Ci sono segnali che l'aumento dei prezzi dell'energia sta durando piu' a lungo e sta influenzando i prezzi di altri beni e servizi, in un contesto di forte domanda", ha affermato.

