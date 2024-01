Germania: Ifo vede nuova contrazione 0,2% Pil I trim, economia in recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - L'economica tedesca potrebbe tornare a ridursi nel primo trimestre e scivolare in recessione: l'istituto tedesco Ifo prevede, infatti, una contrazione della produzione economica tedesca nel primo trimestre del 2024. "Secondo la nostra attuale stima ifoCAST, il prodotto interno lordo dovrebbe contrarsi di un ulteriore 0,2%", afferma Timo Wollmershauser, direttore delle previsioni di Ifo. 'Cio' porterebbe l'economia tedesca nella recessione. Le aziende di quasi tutti i settori economici lamentano un calo della domanda. Nel settore manifatturiero e delle costruzioni, i considerevoli ordini arretrati che le aziende avevano accumulato durante la pandemia di coronavirus si sono ora esauriti. Da molti mesi gli ordini in entrata sono in calo e un'ondata di cancellazioni si e' diffusa in tutto il Paese, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale. Sembra che la politica monetaria restrittiva in Europa e Nord America, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi attraverso forti aumenti dei tassi di interesse chiave, stia ora avendo pieno effetto'.

