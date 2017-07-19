Germania: a dicembre indice Pmi manifattura cala a 47,7, minimo da 10 mesi (RCO)

Per servizi scende a 52,6, composito a 51,5 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - A dicembre l'indice Pmi manifatturiero e' sceso da 48,2 a 47,7 punti, al minimo da 10 mesi. In calo, secondo i dati preliminari, anche l'indice dei servizi che rallenta la sua crescita: da 53,1 a 52,6, pur restando sopra quota 50. L'indice composito, sintesi dei due indici, scende da 52,4 a 51,5 punti.

Commentando i dati Pmi diffusi da S&P Global, Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Che disastro, si potrebbe esclamare alla luce dell'ulteriore flessione del settore manifatturiero. Per il secondo mese consecutivo, il Pmi manifatturiero complessivo e' sceso ancora piu' in profondita' nel territorio di contrazione sotto quota 50 e, per la prima volta in dieci mesi, anche la produzione e' in calo. Quest'ultimo dato non sorprende, dato che gli ordini avevano gia' subito un crollo a novembre. Questa tendenza e' ora proseguita, il che non fa ben sperare per l'inizio del prossimo anno".

Il settore dei servizi, prosegue, "sta perdendo slancio per il secondo mese consecutivo. Tuttavia, l'attivita' commerciale continua a crescere in modo visibile, come dimostra la maggiore espansione del personale. Le nuove attivita' sono in costante aumento da tre mesi e, nel complesso, il settore dei servizi sta stabilizzando l'economia nel suo insieme e dovrebbe contribuire in modo significativo alla crescita positiva del Pil nel quarto trimestre".

