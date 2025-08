Generali: avvia buyback da 500 milioni, si parte da domani (RCO)

Azioni verranno annullate per remunerare soci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ago - Generali avvia un buyback da 500 milioni in esecuzione della delibera dell'assemblea degli azionisti della societa' del 24 aprile 2025, che ha autorizzato l'acquisto, ai fini dell'annullamento, in una o piu' tranche, di azioni ordinarie della societa', entro e non oltre 18 mesi dalla delibera assembleare. Resta inteso che il numero di azioni oggetto di tale acquisto non potra' eccedere il 2% del capitale sociale della societa'.

Il programma di riacquisto - si spiega - e' in linea con la politica di gestione del capitale tracciata nel Piano Strategico 2025-2027 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence' e si pone l'obiettivo di fornire agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi, impiegando parte delle risorse liquide disponibili della societa'. L'acquisto delle azioni proprie e' strumentale all'annullamento delle stesse, anche in piu' soluzioni, senza riduzione del capitale sociale. A tal fine, Generali ha sottoscritto con Goldman Sachs International un buyback agreement.

Il riacquisto delle azioni della societa' iniziera' il 7 agosto 2025 e finira' entro dicembre 2025. Alla data odierna, Generali e le sue controllate detengono 31.440.479 azioni proprie, rappresentanti il 2,03% del capitale sociale.

com-che

(RADIOCOR) 06-08-25 14:00:20 (0428)ASS 3 NNNN