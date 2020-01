Gb: nel 2019 immatricolazioni auto +3,4% a dicembre, -2,4% nel 2019

Quello annuale e' il risultato piu' debole dal 2013 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - Risultati positivi nell'ultimo mese dell'anno per le vendite di auto nuove in Gran Bretagna, ma il risultato su anno resta negativo. In particolare le immatricolazioni sono salite del 3,4% a 148.997 unita' a dicembre ma nell'intero anno scorso sono scese del 2,4% a 2,3 milioni di unita'. E' il livello piu' basso dal 2013, secondo i dati rilasciati oggi dall'associazione dei concessioni britannica Smmt (Society of motor manufacturers & traders). Il mercato britannico dell'auto resta comunque il secondo in Europa dopo quello tedesco. Secondo Smmt l'anno 2019 e' stato "turbolento" e il calo delle vendite puo' essere attribuito a una fiducia "troppo debole" dei consumatori nell'economia e alle incertezze politiche ed economiche legate alla Brexit.

