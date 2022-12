Gas: va avanti rigassificatore Piombino, Tar del Lazio dice no a sospensiva

Udienza di merito fissata l'8 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - No del Tar della Lazio alla sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel Porto di Piombino tramite l'ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). L'ha deciso il Tar del Lazio con una ordinanza con la quale ha respinto la richiesta del Comune di Piombino, sottolineando che "non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare". Fissata il prossimo 8 marzo l'udienza di discussione del ricorso nel merito.

Il rigassificatore di Piombino ha una capacita' di circa 5 miliardi di metri cubi e viene considerato dagli esperti del settore come un presidio fondamentale per affrontare l'inverno 2023-2024, date le possibili difficolta' che si preannunciano per il riempimento degli stoccaggi passata l'attuale stagione fredda.

Snam, che ha acquistato la nave Forsu nei mesi scorsi, ufficialmente non commenta ma da ambienti vicini alla societa' trapelano soddisfazione e la convinzione di lavorare per avere il gas disponibile entro la scadenza prevista, cioe' l'arrivo della nave a marzo e l'entrata in esercizio a fine aprile o maggio dell'anno prossimo.

