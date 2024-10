G7: via libera al prestito all'Ucraina da 45 miliardi di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 26 ott - Il G7 dei Ministri finanziari e dei Governatori delle banche centrali, riunitosi a Washington sotto la presidenza italiana, ha approvato, nella tarda serata di venerdi' il prestito all'Ucraina da 45 miliardi di euro (circa 50 miliardi di dollari) che sara' pagato dal Paese guidato da Zelensky con i proventi derivanti dagli interessi sugli asset russi congelati nei paesi europei. Lo si legge in un comunicato diffuso dal G7. Nel comunicato si legge che c'e' stata l'approvazione 'dei principi e delle caratteristiche tecniche' del prestito ERA, acronimo per 'Extraordinary Revenue Acceleration'. L'iniziativa era stata annunciata al summit di giugno dei capi di Stato e di Governo dei sette Grandi ospitato dalla premier Giorgia Meloni a Borgo Egnatia in Puglia. Nel caso del prestito, prosegue la nota, sia il capitale che gli interessi saranno pagati con le entrate straordinarie derivanti dall'immobilizzazione degli asset russi detenuti nelle giurisdizioni dell'Unione europea 'ed eventualmente in altri paesi G7, in linea con i nostri rispettivi sistemi giuridici e diritto internazionale, e da qualsiasi altro contributo volontario'.

