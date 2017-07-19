G7 Finanze: uniti nel condannare aggressione Russia, impegnati con sanzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 19 mag - "Siamo uniti nel condannare la continua e brutale guerra della Russia contro l'Ucraina e le azioni di escalation che minano gli sforzi collettivi per mediare la pace, e riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua integrita' territoriale e del suo diritto all'esistenza, nonche' della sua liberta', sovranita' e indipendenza verso una pace giusta e duratura". Lo si legge nel comunicato finale del G7 delle Finanze. "Riaffermiamo il nostro incrollabile impegno a continuare a imporre costi severi alla Russia - viene aggiunto - in risposta alla sua continua aggressione contro l'Ucraina. Continueremo a valutare ulteriori pressioni sui settori chiave dell'economia russa, come l'energia, la finanza e la sua base militare-industriale, attraverso misure economiche e finanziarie coordinate e contrastando le elusioni".

vmg.

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