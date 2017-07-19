G20: Bessent, mondo sommerso dal debito, crescita e' unico modo per uscirne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 31 ago - Il segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha dichiarato che il suo messaggio al G20 e' stato che l'unico modo per uscire dal debito e' quello di crescere economicamente. "Il mondo e' sommerso dal debito, dopo la crisi finanziaria globale e dopo il Covid, e l'unico modo per uscirne e' quello di crescere.

Sono fiducioso che molti dei leader siano molto ricettivi su questa idea", ha affermato all'inizio dell'incontro di due giorni ad Asheville, in North Carolina.

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(RADIOCOR) 31-08-26 15:29:56 (0332)NEWS 3 NNNN