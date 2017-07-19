Fs: treni turistici in perdita, riassetto dopo rosso da 62 milioni in 3 anni

Business "non sostenibile": alcuni asset verso Trenitalia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ago - Finisce su un binario morto Fs Treni Turistici Italiani, la controllata di Trenitalia lanciata nel 2023 per valorizzare il business dei convogli ad hoc per itinerari turistici, storici e religiosi come i treni di Natale, la Milano-Alba 'Tartufo e Vino' o la Transiberiana d'Abruzzo.

Le attivita' - secondo i documenti consultati da Radiocor - sono in 'perdita strutturale' avendo accumulato in tre anni oltre 62 milioni di perdite nette e il modello di business 'non appare economicamente sostenibile'. Di qui la scelta di avviare dopo l'estate un profondo riassetto scorporando alcuni asset, che andranno direttamente in Trenitalia, mentre altri sono destinati a tornare in Fondazione Fs. Nel suo primo anno di attivita', il 2023, Fs TTI ha fatto viaggiare 40mila passeggeri su oltre 600 treni tra storici, turistici e charter ma il bilancio era gia' negativo per 2,2 milioni. Il rosso e' aumentato di sette volte a fine 2024 (14,7 milioni) mentre nel 2025, nonostante il raddoppio dei ricavi (circa 19 milioni) grazie anche al lancio del servizio di lusso 'La Dolce Vita' di Arsenale, le perdite hanno superato i 45 milioni. 'Dalle informazioni gestionali alla data del 31 maggio 2026 - si legge nel bilancio approvato a luglio - emerge una ulteriore perdita di periodo' per l'esercizio in corso.

vec-fon.

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