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            Fs: aggiornato contratto Mit-Rfi, 4 miliardi per piano di sviluppo della rete

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Circa quattro miliardi di euro di nuove risorse sono state contrattualizzate con l'aggiornamento 2025 del contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs). Si completa cosi' l'iter previsto dalla normativa vigente, dopo l'informativa resa al Cipess a dicembre 2025. L'aggiornamento, spiega la nota, prevede nuove risorse destinate al finanziamento degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale. In particolare, sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro di risorse vincolate, destinate a specifici interventi, da disposizioni normative (Decreto Alluvioni, Fondi A22, fondi destinati alla prosecuzione delle opere pubbliche e all'adeguamento dei prezzi, POR Sicilia e Calabria, nonche' le convenzioni con enti locali) e 2,2 miliardi di euro di nuove risorse non vincolate previste dalla Legge di Bilancio 2025. Di queste ultime, 1,1 miliardi di euro destinati al finanziamento degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione dei programmi e altrettanti 1,1 miliardi di euro finanzieranno i fabbisogni residui e i maggiori oneri connessi agli investimenti del Pnrr.

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