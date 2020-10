Francia: Pil III trim rimbalza del 18,2% sopra attese, -4,3% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - L'economia francese ha registrato un forte rimbalzo, oltre le attese, nel terzo trimestre dopo il crollo dovuto al lockdown in primavera per la pandemia, con il Pil in aumento del 18,2%, secondo una prima stima pubblicata da Insee.

Rimane pero' "ben al di sotto del livello pre-crisi" in quanto e' in calo del 4,3% rispetto al terzo trimestre 2019, precisa l'Istituto nazionale di statistica, che non fornisce previsioni aggiornate per l'ultimo trimestre del 2020, con il confinamento che dovrebbe far scendere nuovamente il Pil secondo il governo. Le attese erano per un rialzo attorno al 15 per cento.

