Forum Ambrosetti: Calenda, proporremo di investire 4mld Irpef sulla sanita'

Occorre scatto opposizione per proposte coerenti e fattibili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 08 set - 'La politica e' diventata un luogo in cui si urla dalla mattina alla sera e non e' un luogo in cui si formano le decisioni, si prendono le decisioni e poi si mette in pratica quanto deciso'. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda all'ultima giornata del Forum Ambrosetti. L'apertura degli incontri di oggi e' l'Agenda Italia vista dall'opposizione. Con Calenda si confrontano la leader del Pd Elly Schlein e il leader del M5S Giuseppe Conte. Calenda ha indicato che 'il ruolo dell'opposizione deve emergere in primo luogo in relazione alla capacita' di decidere soluzioni credibili, fattibili, alle emergenze e ai fattori di crisi del paese' che hanno radici nel tempo. Calenda ha notato che il discorso della premier Meloni ieri al Forum Ambrosetti e' stata una celebrazione delle cose che vanno bene e cio' in linea con quanto tutti i premier del passato hanno detto e fatto in occasioni del genere: 'Tutti i presidenti del consiglio raccontano che le cose vanno bene sulla base dei dati positivi, e alcuni lo sono effettivamente, mentre l'opposizione dice che tutto va male e questo faceva anche Giorgia Meloni quando era, appunto, all'opposizione. L'idea per cui l'opposizione a ogni legge di bilancio debba proporre delle cose che valgono 50 miliardi n piu' di deficit in piu' e' sbagliato e non perche' Meloni non l'abbia fatto quando, lo ha fatto forse piu' degli altri. Un tale approccio non porta a nulla: l'opposizione deve proporre soluzioni alternative articolate e fattibili', ha detto Calenda.

L'esponente di Azione ha indicato alcune proposte specifiche: proporra' per la prossima legge di bilancio che almeno la parte relativa alle aliquote Irpef, 4 miliardi, sia investita sulla sanita', che 'e' uno dei problemi fondamentali del paese'.

Aps

(RADIOCOR) 08-09-24 09:49:21 (0143)SAN 3 NNNN