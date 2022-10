Fmi: Georgieva, abbassera' stime crescita per il 2023, invariate sul 2022

Dal precedente 2,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 ott - La direttrice del Fondo Monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha detto che verranno abbassate le previsioni di crescita per il 2023 (dal 2,9%) la prossima settima, quando pubblichera' il World Economic Outlook, mentre le stime al 3,2% per il 2022 rimarranno invariate. Georgieva ha affermato che l'inflazione e' rimasta ostinatamente alta, ma le banche centrali dovrebbero continuare a rispondere in modo deciso, anche se l'economia sta rallentando. Le misure fiscali adottate in risposta ai prezzi elevati dell'energia dovrebbero essere mirate e temporanee, ha spiegato precisando che "mentre la politica monetaria sta mettendo i freni, non dovremmo avere una politica fiscale che prema sull'acceleratore. Cio' renderebbe una corsa molto dura e pericolosa". La direttrice ha aggiunto che le maggiori economie del mondo - Europa, Cina e Stati Uniti - stanno ora rallentando, il che sta smorzando la domanda di esportazioni dai paesi emergenti e in via di sviluppo, gia' duramente colpiti dagli alti prezzi di cibo ed energia. Georgieva ha sollecitato un maggiore sostegno ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, rilevando che gli alti tassi di interesse nelle economie avanzate e il dollaro forte hanno innescato deflussi di capitali.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 06-10-22 16:26:17 (0421) 3 NNNN