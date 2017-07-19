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            Fincantieri: consegna Explora III a Msc che per intera flotta investe oltre 3,5 mld

            Generato un indotto di 15 miliardi in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Si e' tenuta oggi a Genova, nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la consegna di Explora III, terza unita' realizzata da Fincantieri per Explora Journeys, brand di viaggi oceanici di lusso del gruppo Msc. Con l'entrata in servizio di Explora III, tre unita' su sei sono operative, mentre le restanti tre sono in costruzione e prenderanno il mare nel giro di due anni (Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028).

            All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci e la sindaca di Genova, Silvia Salis. 'Explora III - ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri - testimonia la capacita' di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica attraverso innovazione, sostenibilita' e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (LNG) segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre piu' sostenibili e tecnologicamente avanzate'. Per Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Divisione Crociere del Gruppo Msc, 'la consegna di Explora III segna un'altra importante tappa nella realizzazione della nostra visione per Explora Journeys'.

            Realizzate tutte in Italia da Fincantieri, le sei unita' Explora Journeys hanno richiesto da parte di Msc un investimento superiore a 3,5 miliardi, che a sua volta genera un impatto sull'economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo ricadute sull'indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria. La costruzione di ogni singola unita' richiede oltre sette milioni di ore lavorate e un'occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni.

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            (RADIOCOR) 23-07-26 17:31:01 (0652) 3 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fincantieri 12,715 -1,74 17.35.26 12,715 13,095 12,95


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