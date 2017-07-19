Fibercop: telco ricorrono a Tar contro riconoscimento operatore solo all'ingrosso

Riconoscimento da cui e' disceso alleggerimento regolatorio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Gli operatori telco retail si muovono su piu' piani contro l'incremento dei prezzi all'ingrosso annunciato da Fibercop. Le telco (Fastweb+Vodafone, Wind Tre, Iliad e Sky Italia), come anticipato oggi dal Sole 24 Ore.com, hanno scritto una lettera all'Agcom chiedendo di intervenire e fermare gli aumenti nel listino proposti da FiberCop. Ma, precedentemente, alcune telco, tra cui iliad e Fastweb+Vodafone, hanno contestato al Tar del Lazio, secondo quanto risulta a Radiocor, anche il riconoscimento da parte dell'Autorita' di operatore non verticalmente integrato.

Riconoscimento dal quale e' scaturito un alleggerimento regolatorio per la societa' dov'e' confluita l'ex rete fissa di Tim.

La delibera impugnata e' la 58/26/Cons sull'analisi di mercato che ha identificato di Fibercop come wholesale only, cioe' come operatore solo all'ingrosso, non verticalmente integrato com'era prima quando la rete fissa era di Tim.

Di ieri, invece, la notizia del ricorso di Tim in particolare sul disallineamento tra il nuovo listino e l'Msa (Master service agreement) che ha siglato con Fibercop.

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