Federcasse: da Panetta riconosciuto valore ed efficacia finanza cooperativa

Dell'Erba: "Ribadita funzione nel ridurre diseguaglianze" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha riconosciuto "il valore e l'efficacia della finanza cooperativa anche nella riduzione delle diseguaglianze". Lo sottolinea una nota di Federcasse che apprezza quanto sottolineato da Panetta nel convegno 'Cooperative Financial Institutions in the XXI Century for Global Economy and Social Development".

'Accogliamo con favore le sottolineature del Governatore sulla validita' del credito e della finanza cooperativa - ha detto il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba - soprattutto laddove ribadisce come la solidarieta' economica sia il fondamento di comunita' resilienti, motore di economie sostenibili e il collante che tiene insieme oggi il nostro fragile mondo e soprattutto che, lungi dall'essere meno efficienti delle banche commerciali, molte cooperative li eguagliano in termini di redditivita' e qualita' del credito, riducendo al contempo le disuguaglianze'.

Panetta ha definito la finanza cooperativa come un "modello distintivo di intermediazione" caratterizzato da "governance democratica", "attenzione ai bisogni dei soci" e "tradizione di responsabilita'".

Le cooperative, ha sottolineato il governatore, "stavano gia' mettendo in pratica" i principi Esg di "responsabilita' ambientale, sociale e di governance" prima che diventassero di dominio comune.

