Fed: verbali, notizie positive da vaccino, ma incertezza per Covid resta alta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 gen - Il vaccino rappresenta una notizia positiva per i mercati finanziari e per l'economia statunitense, ma l'incertezza "resta alta" a causa del coronavirus, che continua a porre "rischi significativi" per l'outlook economico. E' quanto emerge dai verbali relativi all'incontro del 15-16 dicembre del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. In quell'occasione, la banca centrale statunitense ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25%, livello a cui sono stati portati con l'esplosione della pandemia di coronavirus. I 17 partecipanti alla riunione non prevedono aumenti dei tassi d'interesse nel 2021, ma un componente li crede possibili nel 2022 e cinque componenti nel 2023. La Fed ha poi deciso di lasciare invariato il piano di acquisto di asset, con 120 miliardi di dollari in titoli di Stato e titoli garantiti da mutui ipotecari al mese, promettendo di continuare a farlo a questo passo finche' "non ci saranno significativi progressi" verso gli obiettivi di occupazione e inflazione.

