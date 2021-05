Fed: verbali, economia Usa lontana da obiettivi, inflazione transitoria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 mag - L'economia statunitense e' ancora lontana dagli obiettivi della Federal Reserve su inflazione e occupazione e ci vorra' del tempo per vedere progressi significativi. E' quanto emerge dai verbali relativi all'incontro del 27-28 aprile del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

In quell'occasione, la banca centrale statunitense ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25%, livello a cui sono stati portati con l'esplosione della pandemia di coronavirus, e di lasciare invariato, al passo attuale di almeno 120 miliardi di dollari al mese, il programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi). Nei verbali, si legge poi che l'inflazione e' piu' alta, ma e' solo transitoria. La Fed ha poi ribadito che permangono rischi per l'outlook: la situazione futura dipendera' dall'andamento del coronavirus. Powell, ribadendo quanto detto piu' volte nelle ultime settimane, ha dichiarato, nella conferenza stampa dopo la riunione, che non e' il momento di parlare di un allentamento delle misure a sostegno della ripresa.

