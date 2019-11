Fed: verbali, a ottobre Fomc ha votato all'unanimita' a favore di taglio tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 nov - Nell'ultima riunione della banca centrale Usa, quella terminata il 30 ottobre scorso, tutti i membri del braccio di politica monetaria della Federal Reserve hanno votato a favore del taglio dei tassi di interesse. E' quanto emerge dai verbali di quel meeting, quando la Federal Reserve ha tagliato il costo del denaro di 25 punti base a 1,50-1,75%. Si e' trattato del terzo taglio dei tassi di interesse del 2019. Nel documento si legge che i componenti del Federal Open Market Committee sono piu' ottimisti sulle prospettive dell'economia americana e che sono contrari all'utilizzo dei tassi di interesse negativi. Stando alle minute, il taglio dei tassi e' stato visto dai componenti dell'Fomc come necessario per far fronte al rallentamento dell'economia globale e al basso tasso di inflazione. Guardando al futuro, i membri dell'Fomc hanno notato che i rischi all'outlook sembrano essere diminuiti leggermente.

