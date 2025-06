Fed: previsioni Pil riviste in ribasso, inflazione in aumento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 giu - Le proiezioni economiche dei partecipanti alla riunione della Fed indicano ulteriori pressioni stagflazionistiche, con i partecipanti che prevedono un aumento del Pil a un ritmo di appena l'1,4% nel 2025 e un'inflazione al 3%. Le previsioni riviste rispetto all'ultimo aggiornamento di marzo rappresentano una diminuzione di 0,3 punti percentuali per il Pil e un aumento dello stesso importo per l'indice dei prezzi alla produzione di beni di consumo personali. Il Pce 'core', che esclude i prezzi di alimentari ed energia, e' previsto al 3,1%, in aumento a sua volta di 0,3 punti percentuali. Le previsioni sulla disoccupazione hanno subito una leggera revisione, fino al 4,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in piu' rispetto a marzo e 0,3 punti percentuali in piu' rispetto al livello attuale. La dichiarazione del Fomc e' cambiata di poco rispetto alla riunione di maggio. In generale, l'economia e' cresciuta a un "ritmo solido", con una disoccupazione "bassa" e un'inflazione "leggermente elevata", ha affermato il comitato.

