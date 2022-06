Fed: Powell, economia Usa ben posizionata per resistere a giro di vite monetario (RCO)

Non e' garantito pero' che Fed garantisca atterraggio morbido (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - L'economia americana, nonostante il rallentamento del Pil e le difficolta' emerse con gli ultimi dati sull'occupazione e sull'inflazione, "e' ben posizionata per resistere a un inasprimento della politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante uno dei panel del Forum annuale organizzato dalla Bce e in corso a Sintra, in Portogallo. Questo anche se "domanda e offerta non sono in equilibrio nell'economia americana, soprattutto nel mercato del lavoro", ha detto Powell, spiegando che "la Fed e' disposta ad avere una crescita piu' moderata, se questo serve a fare in modo che l'offerta si riallinei alla domanda". Detto questo, pero', nonostante gli sforzi che saranno fatti, "non e' detto che la Federal Reserve riesca a garantire un atterraggio morbido", tanto piu' che "la guerra in Ucraina ha reso il lavoro della Fed e delle altre banche centrali piu' complesso".

Ars

